2020-04-06T13:29:31+03:00
Общество

Абоненты ООО «КВС» могут задать любой вопрос по единому телефону 32-00-00

Ольга Симонова
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Абоненты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» могут задать любой интересующий их вопрос по единому круглосуточному телефону контакт-центра компании (8452) 32-00-00. Ранее прием обращений был разделен между диспетчерской службой и центром по работе с абонентами. С апреля сообщить об аварийной ситуации на коммуникациях, подать заявку на опломбировку приборов учета или получить информацию о подключении услуг ООО «КВС» можно по указанному выше номеру.

Обращаем внимание потребителей, что в настоящее время центр по работе с абонентами продолжает работать в дистанционном режиме. Для потребителей сохранена возможность оставлять свои обращения и заявления по телефону: (8452) 32-00-00, 24-65-24 факс 22-47-43, в специальной форме для обращений в разделе «Контакты» на сайте ООО «КВС» (http://kvs-saratov.ru/contact-us/) либо по электронной почте: info@kvs-saratov.ru. О возобновлении работы в стандартном режиме будет сообщено дополнительно.

Абоненты могут воспользоваться онлайн-сервисами расчетного центра СарРЦ (ООО «СарРЦ» с 28.03 по 30.04.20 перешел на дистанционное обслуживание абонентов. Доступны следующие сервисы: онлайн-приемная на сайте саррц.рф ; электронная почта kvs@sarrc.ru ; горячая линия 39-07-17).

ИСТОЧНИК KP.RU

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