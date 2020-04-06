2020-04-06T13:27:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудникам работающих предприятий Саратовской области предложено приходить раньше, чтобы не создавать очередей

На входе всем работникам измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком
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В министерстве промышленности и энергетики области оперативно прокомментировали ситуацию с возникновением очереди из сотрудников на проходной АО «ЕПК Саратов».

- Сегодня утром, 6 апреля, перед проходной АО «ЕПК Саратов» действительно образовалась очередь из сотрудников. Это связано с тем, что, выполняя предложения Роспотребнадзора, перед заступлением на смену работникам измерялась температура тела, руки обрабатывались антисептиком, а также выдавались защитные маски, — отметили в Минпроме.

Ведомство настоятельно рекомендует всем предприятиям региона исполнять Указ Президента России №239 от 2 апреля 2020 года и соответствующие Постановления правительства области, а также рекомендации Управления Роспотребнадзора по региону. Напомним, ранее главный санитарный врач области Ольга Кожанова отмечала, что на предприятиях обязательно следует измерять температуру сотрудников, обеспечить регулярную дезинфекцию помещений и т. д. За этим будет установлен контроль.

- Сотрудникам предприятий рекомендуется приходить заранее, чтобы не создавать очереди, — отметили в министерстве промышленности и энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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