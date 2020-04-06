Надежда Матвеева о введении карантина для прилетающих в Саратов из Москвы и Санкт-Петербурга: Вопрос этот не рассматриваем
Власти Саратовской области не обсуждают вопрос обязательного двухнедельного карантина для всех, прибывающих в регион из Москвы и Санкт-Петербурга — регионов, неблагополучных по заражению коронавирусом. Об этом замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева заявила на брифинге 6 апреля, отвечая на вопрос корреспондента «КП-Саратов».
- Вопрос не обсуждался. Пока количество прибывших не такое большое. И они приехали на территорию своей области. Но если понадобится, обсудим, — заявила Матвеева.
Между тем такие решения уже приняли власти в Красноярске и Норильске, не исключает такого решения губернатор Челябинской области.
Ранее глава Саратовской области Валерий Радаев на одном из брифингов рассказал, что заражение в Аткарске произошло от прибывших туда к родственникам жителей Москвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU