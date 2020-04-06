2020-04-06T13:24:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Для защиты от коронавируса улицы Саратова дезинфицируют трижды в день

Задействована 181 единица техники
Дарья Вострикова
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В Саратове в связи со сложной эпидемиологической ситуацией коммунальные службы круглосуточно моют и дезинфицируют улицы и тротуары, с помощью пены очищают остановки.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, обработка проходит трижды в день.

Сегодня были задействованы: 181 единица техники, 215 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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