Для защиты от коронавируса улицы Саратова дезинфицируют трижды в день
Задействована 181 единица техники
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В Саратове в связи со сложной эпидемиологической ситуацией коммунальные службы круглосуточно моют и дезинфицируют улицы и тротуары, с помощью пены очищают остановки.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, обработка проходит трижды в день.
Сегодня были задействованы: 181 единица техники, 215 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».
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ИСТОЧНИК KP.RU