Для защиты от коронавируса улицы Саратова дезинфицируют трижды в день

6 Апр 2020 2020-04-06T13:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове в связи со сложной эпидемиологической ситуацией коммунальные службы круглосуточно моют и дезинфицируют улицы и тротуары, с помощью пены очищают остановки.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, обработка проходит трижды в день.

Сегодня были задействованы: 181 единица техники, 215 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU