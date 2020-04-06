Коронавирус в Саратове: двое из троих зараженных старше 60 лет скончались

6 Апр 2020 2020-04-06T13:22:32+03:00

В минздраве рассказали последние новости о коронавирусе в Саратове на 6 апреля 2020 года

В Минздраве Саратовской области рассказали, как чувствуют себя 17 пациентов, зараженных коронавирусом

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В министерстве здравоохранения Саратовской области сегодня, 6 апреля, проходит традиционный брифинг по ситуации с коронавирусом.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на вопросы отвечают первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева и замминистра образования Ирина Чинаева.

- 1,2 млн подтвержденных случаев в мире. В Саратовской области новые не подтверждены, но это не значит, что так и останется, — отметила Надежда Матвеева.

- Расширена работа по взятию под наблюдение прибывших из-за рубежа. В работе 7 842 человека по списку. Под наблюдением 2 309 человек. Из них 723 — старше 60 лет.

Почти 4 тыс. медработников в Саратовской области занимаются наблюдением за данной категорией пациентов.

Всего в области 19 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них одна пациентка выздоровела, у нее были минимальные симптомы. Двое из этого списка скончались от иных патологий: у одного — онкология, у второго — сердечно-сосудистая патология. Следует отметить, у одного из умерших совершенно точно установлено, что коронавирус не повлиял на исход заболевания. По второму скончавшемуся — вскрытия не было. И у обоих не было клинических проявлений, — рассказал Станислав Шувалов.

Распределение заразившихся по возрастам: один ребенок, 18–30 лет — пять человек, от 30 до 40 лет — три человека, старше 60 лет — три человека, двое из них скончались.

Сейчас под наблюдением в Саратовской области 16 человек: восемь — в стационаре, восемь — дома в самоизоляции под наблюдением врачей из поликлиник.

У одного симптомы средней степени, он получает поддержку кислородом. У остальных минимальные симптомы или легкая степень прохождения болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU