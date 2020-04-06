В Ленинском районе Саратова пенсионерка попала под троллейбус
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
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Сегодня, 6 апреля, на проспекте 50 лет Октября у торгового центра 70-летняя женщина попала под троллейбус.
По данным портала «ЧП-Саратов», гражданка переходила дорогу в неположенном месте.
Бригада ЦМК госпитализировала пострадавшую.
Также на месте работали сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU