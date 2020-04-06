В Ленинском районе Саратова пенсионерка попала под троллейбус

6 Апр 2020 2020-04-06T13:16:33+03:00

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Сегодня, 6 апреля, на проспекте 50 лет Октября у торгового центра 70-летняя женщина попала под троллейбус.

По данным портала «ЧП-Саратов», гражданка переходила дорогу в неположенном месте.

Бригада ЦМК госпитализировала пострадавшую.

Также на месте работали сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU