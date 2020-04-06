Житель Шихан ответит за ложь о взрывчатке в помещении

6 Апр 2020 2020-04-06T12:05:00+03:00

Мужчина был пьян, когда говорил это

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В отношении 54-летнего жителя Шихан возбуждено уголовное дело за ложную информацию о готовящемся взрыве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, по версии следствия 28 января 2020 года утром пьяный мужчина пришел в образовательное учреждение. Он сказал вахтеру и полиции, что в помещении лежит взрывчатое устройство.

Прокуратура подала на него иск о взыскании вреда, причиненного преступлением, на сумму свыше 11 тыс. рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест, его судьбу решит Вольский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU