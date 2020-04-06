В Саратове начинается ремонт тротуаров в рамках проекта Вячеслава Володина

6 Апр 2020 2020-04-06T11:51:28+03:00

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Уже в этом году проект Володина по ремонту тротуаров поможет решить первоочередные проблемы жителей во всех районах областного центра, подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков

Начинается основной этап реализации благотворительного проекта Вячеслава Володина по ремонту тротуаров в Саратове. Подрядные организации приступают к работам во всех районах города. Связанные с этим вопросы депутат Госдумы Николай Панков обсудил с общественными советами проекта, подрядчиками, партийцами и представителями местной власти. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, встреча состоялась в режиме видеоконференцсвязи.

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- Уже в этом году проект Володина по ремонту тротуаров поможет решить первоочередные проблемы жителей во всех районах Саратова. Проведены конкурсные процедуры, общественные советы сами выбрали участки для ремонта. Это подходы к социально важным объектам: к школам, детским садам, больницам, спортивным сооружениям. В интересах наших жителей, чтобы каждый рубль благотворительных средств был потрачен эффективно, и тротуары служили много лет. Спрос с исполнителей будет жестким - и по качеству исполнения, и по общению с гражданами. Прошу общественные советы приступить к контролю за качеством ремонта. Местным отделениям партии во всех районах необходимо подключиться к этой ответственной работе и оказывать полное содействие общественным советам. Если у людей возникают вопросы по срокам, качеству, соблюдению технологии – эти вопросы нужно немедленно доводить до ответственных лиц в районных администрациях и контролировать, выполнена ли поставленная задача. Каждый рубль благотворительных средств должен быть использован максимально эффективно, – подчеркнул Панков.

Он добавил, что откладывать время проведения работ нельзя, учитывая, что подрядные организации уже на неделю отстают от сроков ремонта. Панков дал указание до конца недели предоставить график проведения работ, а местным отделениям «Единой России» - дать отчёт по тем участкам, где работы проходят или так и не начались.

Повышенное внимание в ходе реализации благотворительного проекта Вячеслава Володина будет уделяться мерам безопасности. Чтобы избежать большого скопления людей, ответственные за объект будут осуществлять контроль поочередно, применяя средства индивидуальной защиты. Совещания будут проводиться дистанционно, используя возможности современных технологий.

- На этой неделе наш общественный совет Заводского района закрепит ответственных за участками, где начинаются работы. В основном по принципу, кто живет или работает рядом. Рад, что предложенные мной адреса – улица Заречная и Школьный проезд – попали в перечень для ремонта уже в этом году. Там рядом расположены и больница, и школа, и детский сад, и институт, а тротуары практически отсутствуют. Этим и важен проект Вячеслава Володина – он дает нам возможность предложить тротуары, в ремонте которых мы заинтересованы, а потом самим контролировать качество – рассказал представитель общественного совета Заводского района Александр Буркин.

ИСТОЧНИК KP.RU