Как в Саратове и области работают детские сады с 6 апреля: отвечает министерство образования
В министерстве образования Саратовской области напомнили, как поступить родителям, которые выходят на работу, а ребенка оставить не с кем. Напомним, детские сады закрыты по всей области. В некоторых из них работают дежурные группы.
- В период с 6 по 30 апреля 2020 года прием детей в дежурные группы осуществляется при наличии заявления от родителей о предоставлении места и предъявлении пропуска, подтверждающего работу родителя в период нерабочих дней.
За информацией о дошкольных образовательных учреждениях, в которых работают дежурные группы, можно обратиться в администрацию муниципального района по месту проживания.
Круглосуточная «горячая телефонная линия» министерства образования Саратовской области – (8452) 49-21-07.
На сегодняшний день дежурные группы работают в девяти детсадах Саратова, родители привели 45 детей, каждому из которых померяли температуру. Об этом сообщили в мэрии.
За состоянием и самочувствием малышей следят, а помещения учреждений дезинфицируют согласно требованиям СанПиН.
ИСТОЧНИК KP.RU