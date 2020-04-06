Саратовских молодоженов просят перенести свадьбы на два месяца

6 Апр 2020 2020-04-06T11:30:58+03:00

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В связи с коронавирусом саратовских молодоженов просят перенести регистрации брака на даты не ранее 1 июня.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области, чтобы перенести регистрацию, нужно позвонить в отдел, где подавалось заявление, или обратиться через интернет-приемную. Номера телефонов ЗАГСов есть на сайте Управления в разделе «Контакты».

- Обращаю внимание молодоженов, что если перенос будет невозможен в силу обстоятельств, то сотрудники отдела ЗАГС проведут государственную регистрацию заключения брака в неторжественной обстановке без гостей, — рассказала начальник Управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

Также временно не принимаются заявления на развод. Пока что расторжения браков по взаимному согласию супругов проводятся только по ранее поданным заявлениям.

Выдача различных свидетельств — о рождении, смерти, установлении отцовства, перемене имени — идет по предварительной записи.

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ИСТОЧНИК KP.RU