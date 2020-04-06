В Саратовской области 44 предприятия готовы выпускать маски и антисептики

6 Апр 2020 2020-04-06T11:30:57+03:00

Это около 2,5 млн масок и респираторов в месяц

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Уже 44 предприятия Саратовской области выразили готовность производить средства индивидуальной защиты – защитные маски, защитные костюмы, марлевые повязки, респираторы, дезинфицирующие средства.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, сейчас 39 предприятий приступили к выпуску продукции.

Суммарно организации Саратовской области готовы производить около 2,5 млн защитных масок и респираторов в месяц.

Торговые сети и региональные предприятия могут обращаться в указанные организации с заказами, которые будут исполнены в кратчайшие сроки. Контактные данные предприятий размещены на сайте министерства промышленности и энергетики области. Список постоянно пополняется по заявкам.

Напомним, на прошлой неделе на двух саратовских предприятиях были запущены линия по производству кожных антисептиков. Производственные мощности позволяют выпускать более 50 тонн такой продукции в месяц. Одно из предприятий уже получило сертификацию, второе – проходит соответствующую процедуру. В продажу продукция должна поступить в конце этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU