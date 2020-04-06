«В бюджете рекордное количество денег!»: депутат из Саратова назвал выплаты малоимущим семьям жалкой подачкой

6 Апр 2020 2020-04-06T11:25:45+03:00

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Около часа заняло обсуждение вопроса о мерах поддержки малоимущих семей с детьми сегодня в Саратовской областной думе.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», предложено выплачивать по 4,8 тыс. рублей семьям, чем доход ниже прожиточного минимума (для Саратовской области это примерно 9,5 тыс. рублей). Деньги предназначены для детей в возрасте 3-7 лет.

Депутат от КПРФ Николай Бондаренко обрушился с критикой на такое предложение. Его во многом не устроила сумма выплат. Он начал интересоваться мнением коллег, в частности, Юлии Литневской, считает ли она такую помощь достаточной. Депутат ответила, что всегда хотелось бы больше, конечно. Но тем не менее, те средства, которые предусмотрены на реализацию законопроекта – а это более 5 млрд рублей для Саратовской области, большая часть которых поступит из федерального бюджета – очень серьезная поддержка.

- Это жалкая, ничтожная подачка. И родители, которые живут в нищете, не смогут обеспечить ребенка на эти деньги всем необходимым. Эти деньги смогут только компенсировать рост цен. Чтобы только семьи не умерли с голову и продолжали жить в нищете – им теперь выделяют по четыре тыс. рублей. Зачем выделять меры поддержки, которые мы заведомо понимаем, что неудовлетворительны? В бюджете скопилось рекордное количество денег за всю историю современной России, это десятки триллионов рублей. У нас что, нет этих денег?! Да ё-моё, сколько денег! Это плевок и насмешка над нашим населением. Надо требовать достойной поддержки! – прокричал депутат.

Отчасти его поддержал Станислав Денисенко, представляющий ЛДПР. Он назвал суммы выплат «позорищем», однако тут же отметил, что даже такая мера поддержки – тоже неплохо.

Депутат от ЕР Леонид Писной озаботился другой проблемой. Дело в том, что база малоимущих семей с детьми, которые могут претендовать на выплаты, была составлена по итогам прошлого года. По прогнозу, деньги должны быть выделены на 96 тыс. детей. Однако сейчас, в связи с кризисом, режимом самоизоляции, возможным закрытием предприятий, особенного малого бизнеса, многие семьи ухудшат свое положение. Следовательно, средств потребуется больше.

Депутат от ЛДПР Дмитрий Пьяных также считает, что категория получателей должна быть скорректирована.

И. о. министра соцразвития Наталья Гурьева пояснила, что министерство не может само определять нуждающихся. Все данные взяты из базы налоговых органов.

Представитель КПРФ в облдуме Александр Анидалов уверен, что затраченные на выплаты суммы вернутся в экономику.

- Деньги пойдут не на яхты и импортные телевизоры, а на молоко и другие продукты. Мы так сразу двух зайцев накормим – семьи и сельхозпроизводителей, – заявил он.

Анидалов считает, что надо увеличить суммы выплат за счет средств областного бюджета.

Тем не менее, после ожесточенной дискуссии, законопроект был утвержден в изначальном виде. Теперь его вынесли на внеочередное заседание областной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU