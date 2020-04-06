Саратовцам выдали почти 127 тыс. спецпропусков для перемещения во время самоизоляции
Больше всего заявок поступило из Ленинского района
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Администрации Саратова и районов областного центра утвердили для работников местных организаций более 127 тыс.спецпропусков. Документ позволяет перемещаться на работу и обратно в период самоизоляции.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на 6 апреля обработано более 8 тыс.документов.
Больше всего заявок поступило из организаций Ленинского района, свыше 1700.
Документы можно подать с 9:00 до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU