2020-04-06T11:17:31+03:00
Общество

Найден подрядчик на первый этап реконструкции сквера Марины Расковой в Саратове

Об этом сообщил мэр Михаил Исаев
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 апреля, глава Саратова Михаил Исаев написал в своем профиле в соцсети Instagram о том, что найден подрядчик для реконструкции сквера имени Марины Расковой.

- Победителем стала строительная компания «Система». Именно она займется обустройством дорожек с различным видом покрытий, площадок, ремонтом пруда с устройством основания и подпорных стенок, наружного освещения, системы автополива, а также организацией озеленения территории, — написал мэр.

Также объявлено два аукциона — на приобретение малых архитектурных форм, детского и игрового оборудования и на осуществление профессионального строительного контроля.

Напомним, проведение этих работ стало возможным благодаря помощи председателя Государственной думы Вячеслава Володина, к которому обратились жители с просьбой благоустроить данную территорию.

При его поддержке в обновленный сквер перевезут памятник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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