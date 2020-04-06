2020-04-06T12:40:13+03:00
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В минобразе Саратовской области возложили ответственность за проблемы дистанционного обучения на учителей

Система для выполнения заданий не открывается с утра
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 апреля, у школьников Саратовской области должен был начаться первый день дистанционного обучения, однако из-за неисправности системы «Дневник.ру», где надо выполнять задания, получение знаний откладывается.

Как рассказали «КП-Саратов» родители учеников, интернет-ресурс не открывается с утра, при том что накануне на сайт зайти было можно. Есть предположение, что причина этого в перегрузке серверов. Так случилось, потому что много детей и родителей вышли на дистанционное обучение одновременно.

В паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» местные жители подключились к активному обсуждению этой проблемы.

- Нам сказали зарегистрироваться на РЭШ и Якласс, прикрепиться к учителям. Задание в вайбере будет высылаться. И не обязательно в конкретные часы сидеть. Если утром неудобно, то можно и позже. Учителя пока сами не знают как все будет налаживаться. К ним то какие претензии. В такую ситуацию преподаватели тоже ещё не попадали, — рассказала пользовательница под ником «Катюшка Лиса». (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред)

- Отказываться нужно было от дистанционного образования, — категорично заявила Ирина Белоножкина.

В министерстве образования Саратовской области «КП-Саратов» заявили, что по всем вопросам дистанционного обучения нужно обращаться к руководителям и преподавателям образовательных организаций, то есть объяснить, что делать, должны учителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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