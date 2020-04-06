Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 6 апреля: ситуация стабильная

6 Апр 2020 2020-04-06T10:57:55+03:00

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В Саратове и по области количество зараженных коронавирусом на 6 апреля составляет 19 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб России.

Также пока нет изменений и по числу выздоровевших и скончавшихся. В Саратовской области пока официально подтвержден один случай выздоровления пациентки с COVID-19. Двое мужчин умерли, но их смерти не вошли в статистику, так как причиной стали другие тяжелые заболевания, которыми они давно страдали.

По России за сутки, 5 апреля, заразились 954 человека. Всего в стране подтверждено 6 343 случая. Умерли за все время 47 человек. Есть новые заболевшие в соседних с Саратовской областью регионах: пять в Пензе, девять в Воронеже, семь в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU