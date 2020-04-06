Самоизоляция в Саратове: работники завода ждут очереди на проходной без масок и соблюдения дистанции

6 Апр 2020 2020-04-06T11:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 апреля, в Instagram-канале группы «Саратов Life» появились снимки очереди, которая образовалась из работников завода ЕПК, бывший СПЗ.

На фотографиях видно, как несколько десятков людей стоят перед проходной без масок и тем более не соблюдая положенную социальную дистанцию в 1,5 метра.

Заводу, который является системообразующей организацией, имеющей региональное значение, работа в самоизоляцию разрешена, в отличие от других предприятий, вынужденных прекратить свою деятельность на время ограничительных мер.

В комментариях под записью местные бизнесмены, которым работа запрещена, начали жаловаться на такое положение дел.

- Бессмыслица всего карантина. А мы, маленькие магазинчики, страдаем больше всего. Продаю ткани, покупателей 2-3 человека в час. Но нас закрыли, чтобы не перезаражались, а сами очереди везде создают, что у банков, пропуска выдают очередь, теперь еще и на работу очередь, — написала Надежда Фаева.

- Из-за таких вот предприятий коронавирус и по Саратову разлетится вмиг. И все кто сидит дома, согласно постановлению, — будут еще не один месяц сидеть, — поддержала ее пользовательница под ником mordovina_natalya.

Напомним, в Саратовской области продолжают свою работу более 160 предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU