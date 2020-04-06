2020-04-06T10:53:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Саратове на 6 апреля 2020: 3,7 балла

Саратовцы соблюдают ограничительные меры прилежнее столичных жителей
Дарья Вострикова
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Яндекс подготовил статистику по индексу самоизоляции среди городов России и ближнего зарубежья. Это показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. Каждому городу выставляют баллы — сравнивают уровень активности населения сейчас и в какой-нибудь день до эпидемии. Если он такой же, как и раньше, значит, люди не хотят выполнять ограничительные меры и это плохо и наоборот. Все города разделены на категории: в которых проживает более 1 млн человек, более 500 тыс. граждан, население менее 500 тыс. человек, а также те населенные пункты, которые находятся не на территории РФ.

Индекс самоизоляции в Саратове на девять утра 6 апреля среди списка всех городов с населением более 500 тыс. человек, а их 24, составляет 3,7. Такой же показатель у Кирова и Тольятти, опережает областной центр Рязань, Пенза, Липецк (везде индекс 3,8). Лидеры списка — Краснодар (4) и Махачкала (4,1).

Напомним, что с сегодняшнего дня в Саратове разрешена работа ряда предприятий с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

При сравнении с городами-миллионниками областной центр значительно уступает Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону (3,8), Нижнему Новгороду и Воронежу (3,9), а также Перми (4). Зато опережает Москву, Волгоград, Самару (везде индекс 3,5).

ИСТОЧНИК KP.RU

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