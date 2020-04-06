Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 апреля 2020: Минздрав опровергает вспышку заболеваний среди врачей в горбольнице №2

6 Апр 2020 2020-04-06T10:51:54+03:00

Пока имеется лишь один сомнительный тест

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В министерстве здравоохранения Саратовской области опровергли сообщения в мессенджерах и соцсетях о вспышке заболеваемости среди медиков городской клинической больницы №2, где размещают пациентов с коронавирусом.

- На сегодняшний день имеется лишь один сомнительный результат, который направлен в референс-центр. Лабораторно подтвержденных результатов нет. Говорить о «вспышке заболевания» некорректно. Медики, контактировавшие с больными, самоизолировались, — заявил советник министра здравоохранения Александр Колоколов.

Шесть сотрудников больницы, контактировавшие с зараженными, проходят проверку.

В больницу №2 в Саратове сейчас поступает дополнительное оборудование, в том числе аппараты ИВЛ из других больниц, формируется коечный фонд для лечения больных с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU