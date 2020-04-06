Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 апреля 2020: Минздрав опровергает вспышку заболеваний среди врачей в горбольнице №2
В министерстве здравоохранения Саратовской области опровергли сообщения в мессенджерах и соцсетях о вспышке заболеваемости среди медиков городской клинической больницы №2, где размещают пациентов с коронавирусом.
- На сегодняшний день имеется лишь один сомнительный результат, который направлен в референс-центр. Лабораторно подтвержденных результатов нет. Говорить о «вспышке заболевания» некорректно. Медики, контактировавшие с больными, самоизолировались, — заявил советник министра здравоохранения Александр Колоколов.
Шесть сотрудников больницы, контактировавшие с зараженными, проходят проверку.
В больницу №2 в Саратове сейчас поступает дополнительное оборудование, в том числе аппараты ИВЛ из других больниц, формируется коечный фонд для лечения больных с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU