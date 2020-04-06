Саратовский депутат предложил отменить ЕГЭ в год коронавируса
Депутаты Саратовской областной думы планируют выйти с обращением об отмене ЕГЭ.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», этот вопрос был поднят депутатом от ЛДПР Дмитрием Пьяных на заседании комитета по соцполитике.
- ЕГЭ никто не отменял. Может, есть возможность обратиться к вузам и хотя бы на этот год вернуться к вступительным испытаниям в высших учебных заведениях. У детей будет лето, чтобы подготовиться, — предложил он.
Председатель комитета Евгений Ковалев согласился с ним.
Также Дмитрий Пьяных напомнил о сегодняшних сбоях в системе дистанционного образования. Ранее об этом писала «Комсомолка».
ИСТОЧНИК KP.RU