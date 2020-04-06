Саратовский депутат предложил отменить ЕГЭ в год коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T10:02:53+03:00

Вместо этого надо вернуть экзамены в вузах

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Депутаты Саратовской областной думы планируют выйти с обращением об отмене ЕГЭ.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», этот вопрос был поднят депутатом от ЛДПР Дмитрием Пьяных на заседании комитета по соцполитике.

- ЕГЭ никто не отменял. Может, есть возможность обратиться к вузам и хотя бы на этот год вернуться к вступительным испытаниям в высших учебных заведениях. У детей будет лето, чтобы подготовиться, — предложил он.

Председатель комитета Евгений Ковалев согласился с ним.

Также Дмитрий Пьяных напомнил о сегодняшних сбоях в системе дистанционного образования. Ранее об этом писала «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU