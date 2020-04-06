В Волжском, Заводском районах и Солнечном отключили воду

6 Апр 2020 2020-04-06T09:55:52+03:00

Входящие в список абоненты проведут день понедельника без водоснабжения

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В нескольких районах Саратова сегодня, 6 апреля, отключили воду из-за аварий на городском водопроводе.

- Ориентировочно до 18:00 снижены параметры водоснабжения на улице Посадского от Радищева до дома №120, четной стороне улицы Радищева от Посадского до улицы Глебучев Овраг, улице Глебучев Овраг от Радищева до дома №555, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также воду отключили в домах №№ 2, 4, 6, 8 по улице 2-я Электронная.

Также для ввода участка коммуникаций на 7-й Нагорной примерно до восьми вечера не будет воды в дома №№4 и 6 на указанной улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU