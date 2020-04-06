2020-04-06T10:05:03+03:00
Экономика

С 1 июня малоимущие семьи смогут получать по 4,8 тыс. рублей на ребенка

Саратовская область потратит на это деньги из Дорожного фонда
Поделиться:
На заседании комитета соцполитики обсудили поддержку малообеспеченных семейНа заседании комитета соцполитики обсудили поддержку малообеспеченных семей
Изменить размер текста:

Депутаты Саратовской областной думы, члены комитета по социальной политике обсудили сегодня, 6 апреля, социальную поддержку малоимущих семей с детьми.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», речь идет о выплатах на детей в возрасте 3–7 лет, то есть рожденных в 2012–2017 годах.

И. о. министра соцразвития Наталья Гурьева сообщила, что для Саратовской области доход семьи, которая имеет право на получение выплат, не должен превышать 9 521 рубля. Подсчитано, что в таких семьях порядка 96 тыс. детей 3-7 лет. На них предполагается выплачивать 4 854 рубля.

Таким образом потребуется по прогнозам 5,6 млрд рублей, большая часть которых, 89%, должны быть выделена из федерального бюджета. Областной на эти цели потратит около 600 млн рублей, причем половина суммы будет взята из Дорожного фонда.

По словам Гурьевой, также предусмотрено, что выплаты должны начаться на месяц раньше — с 1 июня.

Вопрос вызвал весьма оживленную дискуссию. Многие депутаты оказались не согласны с заявленной суммой выплат или с категорией получателей.

Решение о выплатах будет принято на внеочередном заседании думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовцы во время коронавируса устроили дискотеку во дворе
Житель Шихан ответит за ложь о взрывчатке в помещении
В Саратове начинается ремонт тротуаров в рамках проекта Вячеслава Володина
Как в Саратове и области работают детские сады с 6 апреля: отвечает министерство образования
Саратовских молодоженов просят перенести свадьбы на два месяца
В Саратовской области 44 предприятия готовы выпускать маски и антисептики
«В бюджете рекордное количество денег!»: депутат из Саратова назвал выплаты малоимущим семьям жалкой подачкой
Саратовцам выдали почти 127 тыс. спецпропусков для перемещения во время самоизоляции
Найден подрядчик на первый этап реконструкции сквера Марины Расковой в Саратове
Федор Смолов объяснил свой отъезд в Россию из Испании
В минобразе Саратовской области возложили ответственность за проблемы дистанционного обучения на учителей
Что смотрят оставшиеся дома саратовцы в видеосервисе Wink «Ростелекома»
Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 6 апреля: ситуация стабильная
Самоизоляция в Саратове: работники завода ждут очереди на проходной без масок и соблюдения дистанции
Индекс уровня самоизоляции в Саратове на 6 апреля 2020: 3,7 балла
Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 апреля 2020: Минздрав опровергает вспышку заболеваний среди врачей в горбольнице №2
Саратовский депутат предложил отменить ЕГЭ в год коронавируса
В Волжском, Заводском районах и Солнечном отключили воду
С 1 июня малоимущие семьи смогут получать по 4,8 тыс. рублей на ребенка
В селе Ершовского района на улице нашли труп старика
Угнанную у саратовца Lada Granta нашли сгоревшей в кювете
Парня насмерть ударило током на подстанции под Саратовом
В Саратове под колеса Lada Vesta попал мужчина
Самоизоляция в Саратовской области: выдано более 700 электронных больничных
Режим самоизоляции: дистанционное обучение школьников в Саратове может быть сорвано
В Саратове мужчина после застолья лишился денег и телефона