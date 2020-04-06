С 1 июня малоимущие семьи смогут получать по 4,8 тыс. рублей на ребенка

6 Апр 2020 2020-04-06T10:05:03+03:00

Саратовская область потратит на это деньги из Дорожного фонда

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Депутаты Саратовской областной думы, члены комитета по социальной политике обсудили сегодня, 6 апреля, социальную поддержку малоимущих семей с детьми.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», речь идет о выплатах на детей в возрасте 3–7 лет, то есть рожденных в 2012–2017 годах.

И. о. министра соцразвития Наталья Гурьева сообщила, что для Саратовской области доход семьи, которая имеет право на получение выплат, не должен превышать 9 521 рубля. Подсчитано, что в таких семьях порядка 96 тыс. детей 3-7 лет. На них предполагается выплачивать 4 854 рубля.

Таким образом потребуется по прогнозам 5,6 млрд рублей, большая часть которых, 89%, должны быть выделена из федерального бюджета. Областной на эти цели потратит около 600 млн рублей, причем половина суммы будет взята из Дорожного фонда.

По словам Гурьевой, также предусмотрено, что выплаты должны начаться на месяц раньше — с 1 июня.

Вопрос вызвал весьма оживленную дискуссию. Многие депутаты оказались не согласны с заявленной суммой выплат или с категорией получателей.

Решение о выплатах будет принято на внеочередном заседании думы.

ИСТОЧНИК KP.RU