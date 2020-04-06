В селе Ершовского района на улице нашли труп старика

6 Апр 2020 2020-04-06T09:35:00+03:00

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Вчера, 5 апреля, возле одного из домов в селе Васильевка Ершовского района нашли тело 81-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области, следователи осмотрели место происшествия и нашли на трупе повреждения. Уже организована доследственная проверка.

Судмедэкспертиза установит причины смерти пенсионера. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU