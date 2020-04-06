Угнанную у саратовца Lada Granta нашли сгоревшей в кювете

6 Апр 2020 2020-04-06T09:15:47+03:00

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Полиция Воскресенского района раскрыла угон автомобиля Lada Granta у 73-летнего жителя Елшанки.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, в ночь с 4 на 5 апреля машина пропала, ее нашли сгоревшей в кювете. О причинах вспыхнувшего огня неизвестно, в результате возгорания никто не пострадал.

Сумма ущерба составила 360 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний житель Елшанки, который признался в содеянном.

На него завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU