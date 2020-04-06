Угнанную у саратовца Lada Granta нашли сгоревшей в кювете
Полиция Воскресенского района раскрыла угон автомобиля Lada Granta у 73-летнего жителя Елшанки.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, в ночь с 4 на 5 апреля машина пропала, ее нашли сгоревшей в кювете. О причинах вспыхнувшего огня неизвестно, в результате возгорания никто не пострадал.
Сумма ущерба составила 360 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний житель Елшанки, который признался в содеянном.
На него завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU