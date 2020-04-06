Парня насмерть ударило током на подстанции под Саратовом
В Пугачевском районе Саратовской области 22-летнего парня насмерть ударило током.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, молодой человек 2 апреля гулял с приятелями в поселке Заволжский. Компания потеряла его из вида, а потом нашла мертвым. Прибывшие по вызову на 112 медики констатировали смерть.
Фото СУ СКР по Саратовской области
- Следователи организовали доследственную проверку, — отметили в СУ СКР.
На теле погибшего нашли метки от воздействия тока. Предполагается, что парень вошел в помещение подстанции и прикоснулся к одной из электроячеек, которая поразила его электрическим разрядом.
Судмедэкспертиза установила причину смерти — воздействие электрического тока.
Фото СУ СКР по Саратовской области
В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU