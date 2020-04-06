Самоизоляция в Саратовской области: выдано более 700 электронных больничных

6 Апр 2020 2020-04-06T08:50:24+03:00

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В Саратовской области работники поликлиник каждый день проводят обходы пожилых лиц, старше 65 лет, и диспансерной группы численностью свыше 961 тыс.человек для разъяснения необходимости самоизоляции.

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», на 4 апреля гражданам выдано 716 электронных больничных.

Для помощи медикам привлечены 115 врачей-ординаторов СГМУ имени Разумовского, 14 студентов местного медколледжа.

Круглосуточно работает телефон горячей линии 8-800-555-49-43, куда за консультациями обратились 1 510 человек, в том числе 189 тех, кто вернулся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU