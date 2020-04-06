В Саратове мужчина после застолья лишился денег и телефона

6 Апр 2020 2020-04-06T09:01:24+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 56-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 29 марта, с 6:30 до 18:00 знакомый гражданина после совместного распития спиртного тайком забрал у него телефон марки Lenovo и 2 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 5,2 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 27-летний рецидивист из Духовницкого района, который признался в содеянном.

Выяснилось, что телефон он продал неизвестному, а деньги потратил.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU