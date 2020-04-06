В Саратове мужчина после застолья лишился денег и телефона
Полиция Волжского района раскрыла кражу у 56-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 29 марта, с 6:30 до 18:00 знакомый гражданина после совместного распития спиртного тайком забрал у него телефон марки Lenovo и 2 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 5,2 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 27-летний рецидивист из Духовницкого района, который признался в содеянном.
Выяснилось, что телефон он продал неизвестному, а деньги потратил.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU