Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с двумя легковушками в Саратове

6 Апр 2020 2020-04-06T09:00:14+03:00

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Сегодня ночью, 6 апреля, по предварительным данным, в 01:45 на перекрестке улиц Чернышевского и Дегтярная столкнулись ВАЗ-2114 и Lada Granta.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 22-летний водитель «четырнадцатой» скончался от полученных травм.

В больницу госпитализировали 22-летнего и 23-летнего пассажиров из салона его автомобиля. А также 35-летнего водителя «Гранты», 27-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые находились в его машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU