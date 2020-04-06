Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с двумя легковушками в Саратове
Сегодня ночью, 6 апреля, по предварительным данным, в 01:45 на перекрестке улиц Чернышевского и Дегтярная столкнулись ВАЗ-2114 и Lada Granta.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 22-летний водитель «четырнадцатой» скончался от полученных травм.
В больницу госпитализировали 22-летнего и 23-летнего пассажиров из салона его автомобиля. А также 35-летнего водителя «Гранты», 27-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые находились в его машине.
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ИСТОЧНИК KP.RU