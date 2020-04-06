Охотник нашел скелет на дне высохшего водоема в Советском районе
В Советском районе Саратовской области найден скелет.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, костные останки нашел охотник между поселками Степное и Советское днем 5 апреля.
Скелет находился на дне пересохшего водоема.
На место выезжал сотрудники полиции и СУ СКР. Назначена экспертиза для установления причины смерти и личности погибшего.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU