Охотник нашел скелет на дне высохшего водоема в Советском районе

6 Апр 2020 2020-04-06T08:08:09+03:00

Между поселками Степное и Советское был найден скелет. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Советском районе Саратовской области найден скелет.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, костные останки нашел охотник между поселками Степное и Советское днем 5 апреля.

Скелет находился на дне пересохшего водоема.

На место выезжал сотрудники полиции и СУ СКР. Назначена экспертиза для установления причины смерти и личности погибшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU