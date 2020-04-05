2020-04-05T16:20:35+03:00
Общество

МЧС предупреждает саратовцев о ненастной погоде

Поэтому лучше остаться дома
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В непогоду лучше остаться домаВ непогоду лучше остаться домаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Саратовской области в понедельник, 6 апреля, ожидается ненастная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ветер усилится. Он будет дуть с северо-запада с порывами до 15-20 метров в секунду.

При этом возможен небольшой дождь или даже мокрый снег.

ГУ МЧС призывает соблюдать меры предосторожности: убрать вещи с балконов, переставить авто в безопасное место, постараться не подходить к рекламным щитам, остановкам, ЛЭП. А также не оставлять детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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