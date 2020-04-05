МЧС предупреждает саратовцев о ненастной погоде
Поэтому лучше остаться дома
В непогоду лучше остаться домаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:
В Саратовской области в понедельник, 6 апреля, ожидается ненастная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ветер усилится. Он будет дуть с северо-запада с порывами до 15-20 метров в секунду.
При этом возможен небольшой дождь или даже мокрый снег.
ГУ МЧС призывает соблюдать меры предосторожности: убрать вещи с балконов, переставить авто в безопасное место, постараться не подходить к рекламным щитам, остановкам, ЛЭП. А также не оставлять детей без присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU