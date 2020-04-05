2020-04-05T08:25:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовскую область поступят 232 аппарата ИВЛ и три аппарата ЭКМО

Зарезервировано 1,7 тыс. упаковок противовирусных препаратов
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В Саратовскую область в ближайшее время должны поступить 171 аппарат искусственной вентиляции легких.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса, кроме того, придут еще два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Кроме того, в министерство здравоохранения России направлена заявка еще на 50 аппаратов ИВЛ и 1 аппарат ЭКМО.

Помимо этого, регион получит 22,1 млн рублей на приобретение 11 аппаратов ИВЛ по конкурсу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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