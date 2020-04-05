2020-04-05T08:00:34+03:00
Общество

В Саратовской области в воскресенье ожидается мокрый снег

На улице будет ветрено
Дарья Вострикова
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Сегодня, 5 апреля, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем ожидается мокрый снег.

Ветер будет дуть с юго-запада с переходом на северо-запад со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15-16 м/с.

Столбик термометра днем поднимется до +7…+12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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