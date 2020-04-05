В Саратовской области в воскресенье ожидается мокрый снег

5 Апр 2020 2020-04-05T08:00:34+03:00

На улице будет ветрено

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 апреля, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем ожидается мокрый снег.

Ветер будет дуть с юго-запада с переходом на северо-запад со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15-16 м/с.

Столбик термометра днем поднимется до +7…+12 градусов.

--------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU