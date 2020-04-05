В Саратовской области в воскресенье ожидается мокрый снег
На улице будет ветрено
Изменить размер текста:
Сегодня, 5 апреля, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем ожидается мокрый снег.
Ветер будет дуть с юго-запада с переходом на северо-запад со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 15-16 м/с.
Столбик термометра днем поднимется до +7…+12 градусов.
--------
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU