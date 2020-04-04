Скончался второй зараженный коронавирусом саратовец

4 Апр 2020 2020-04-04T19:25:05+03:00

Скончался еще один саратовец с подтвержденным коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Минздраве Саратовской области сообщили о смерти второго человека с подтвержденным заражением COVID-19

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Скончался второй житель Саратова, у которого подтвержден диагноз на коронавирус.

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина сообщила, что 76-летнего мужчины не стало вчера из-за повторного инфаркта миокарда. Он находился в тяжелом состоянии на лечении в одной из городских больниц после повторного инфаркта миокарда.

- Данный пациент длительное время страдал тяжелой сердечно-сосудистой патологией, имел сопутствующие заболевания. Был госпитализирован в одну из горбольниц Саратова с повторно перенесенным инфарктом миокарда. Состояние расценивалось как тяжелое. Параллельно с основным заболеванием диагностировано состояние, потребовавшее обследования и оказания помощи в хирургическом стационаре, для чего был переведен в другое медицинское учреждение. В процессе лечения выяснилось наличие у него контакта по коронавирусной инфекции при нахождении в предыдущем медицинском учреждении. В связи с этим были взяты анализы на COVID-19 как у контактного лица. Впоследствии диагноз подтвердился лабораторно, — сообщила Наталья Мазина.

Она отметила, что инфекция была подтверждена у мужчины лишь лабораторно, клинических признаков данного заболевания у пациента не было.

В лечебных учреждениях, где мужчина получал медицинскую помощь, приняты необходимые меры по предотвращению распространения инфекции. Контактные лица проходят обследование и находятся под медицинским наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU