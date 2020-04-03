2020-04-03T20:02:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Стрелюхин собирает срочный брифинг по коронавирусу в Саратовской области

Трансляция заседания оперативного штаба прервалась на важном сообщении
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Александр Стрелюхин собирает СМИ на субботний брифинг по коронавирусуАлександр Стрелюхин собирает СМИ на субботний брифинг по коронавирусуФото: Александр Уриевский
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Трансляцию заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, которое традиционно проходит в правительстве Саратовской области прервали на важных сообщениях.

О них собирался доложить зампред правительства Сергей Наумов, но после его слов, трансляция прервалась.

Возможно, завтра ситуация прояснится. На утро назначен брифинг председателя правительства Александра Стрелюхина. Заявленная тема: меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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