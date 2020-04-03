Александр Стрелюхин собирает срочный брифинг по коронавирусу в Саратовской области

3 Апр 2020 2020-04-03T20:02:32+03:00

Александр Стрелюхин собирает СМИ на субботний брифинг по коронавирусу Фото: Александр Уриевский

Изменить размер текста: A A

Трансляцию заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, которое традиционно проходит в правительстве Саратовской области прервали на важных сообщениях.

О них собирался доложить зампред правительства Сергей Наумов, но после его слов, трансляция прервалась.

Возможно, завтра ситуация прояснится. На утро назначен брифинг председателя правительства Александра Стрелюхина. Заявленная тема: меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU