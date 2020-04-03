Житель Энгельса ответит за фейк о закрытии моста Саратов — Энгельс из-за коронавируса
Ему грозит штраф до 100 тыс. рублей
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Сотрудники Центра по противодействия экстремизму Саратовской области выявили 19-летнего жителя Энгельса, который писал фейковую информацию в соцсетях.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он написал на своей странице о закрытии моста, который соединяет Саратов и Энгельс из-за коронавируса.
Подозреваемого в нарушении задержали и доставили в отдел, на него завели дело об административном правонарушении.
Парню грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.
Материалы дела направлены в Энгельсский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU