Житель Энгельса ответит за фейк о закрытии моста Саратов — Энгельс из-за коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T13:09:37+03:00

Ему грозит штраф до 100 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Центра по противодействия экстремизму Саратовской области выявили 19-летнего жителя Энгельса, который писал фейковую информацию в соцсетях.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он написал на своей странице о закрытии моста, который соединяет Саратов и Энгельс из-за коронавируса.

Подозреваемого в нарушении задержали и доставили в отдел, на него завели дело об административном правонарушении.

Парню грозит штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей.

Материалы дела направлены в Энгельсский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU