2020-04-03T13:13:47+03:00
Общество

Пассажиры смогут сдать билеты на поезда без удержания сбора за возврат до 1 июня

«РЖД» принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом «РЖД» принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 рублей 60 копеек на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Подробнее с правилами возврата проездных документов можно ознакомиться в разделе Х Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом (приказ Минтранса России от 19.12.2013 года № 473 (ред. от 14.11.2018 года)).

Информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также по номеру +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств) или на сайте ОАО «РЖД».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самоизоляция в Саратове: пьяного водителя отправили на десять суток в камеру
Хроники коронавируса в Саратове: Сети «Магнит» и «Пятерочка» объявили о снятии наценки на социально значимые товары
Панков: Здоровье и благополучие жителей — приоритет для «Единой России»
Замминистра Шувалов рассказал о количестве коек, подготовленных в Саратове для приема больных с коронавирусом
«Колдуна»-педофила из Новоузенска отправили в колонию на десять лет
Житель Энгельса ответит за фейк о закрытии моста Саратов — Энгельс из-за коронавируса
Пассажиры смогут сдать билеты на поезда без удержания сбора за возврат до 1 июня
Медицинские маски в аптеках Саратова: где можно найти и что делать, если нет в продаже
Коронавирус в Саратове: жители могут провериться за деньги
Минздрав Саратовской области: Скончавшийся пациент с коронавирусом умер от рака мозга
Регоператор: Жители в период самоизоляции приступили к опиловке деревьев
Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 апреля 2020: В Минздраве рассказали о четырех новых зараженных
Коронавирус в Саратовской области: куда звонить по вопросам в режиме самоизоляции
В Саратове закладчик наркотиков не смог оправдать нарушение самоизоляции
Операторы наружной рекламы разработали план спасения отрасли и обращаются за поддержкой к государству
Коронавирус в Саратовской области: под наблюдением врачей остаются 2 788 человек
Депутаты Саратовской облдумы рассмотрели меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса
В Балашове прохожий обнаружил в колодце труп пенсионера
На пожаре в Краснопартизанском районе пострадал мужчина
Новые случаи заражения коронавирусом в Саратове: трое зараженных в областном центре и первый — в Энгельсе
ООО «КВС» завершает замену водопроводных сетей в районе Воробьевки
Мошенники лишили жительницу Балакова более 100 тыс. рублей
В квартире на Артиллерийской нашли забитого до смерти 54-летнего мужчину
Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку
В селе под Энгельсом сгорел дом на 100 «квадратов»