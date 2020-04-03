Медицинские маски в аптеках Саратова: где можно найти и что делать, если нет в продаже

3 Апр 2020 2020-04-03T14:06:58+03:00

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В связи с ситуацией по коронавирусу и введением режима повышенной самоизоляции для жителей Саратова остается актуальным вопрос защиты.

Региональное министерство экономического развития сообщает адреса, где можно купить медицинские маски в Саратове. На сегодняшний день это сеть магазинов «Спутник».

Многоразовые средства защиты можно найти в магазине «ДЮМА» на улице Горького, 30\17, а также в торговой точке «Ивановский трикотаж», которая расположена на улице Лебедева-Кумача, 70Е.

Маски в гипермаркеты «Лента» будут поступать по мере соблюдения договорных обязательств поставщиков.

О наличии средств защиты в магазинах можно узнать по номерам телефонов «горячей линии» (8425) 27-81-85, (8452) 26-44-81.

Напомним, в начале партия масок была завезена в сети магазинов «Магнит» и «Гроздь».

ИСТОЧНИК KP.RU