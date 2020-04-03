Коронавирус в Саратове: жители могут провериться за деньги
Саратовцы могут пройти тест на коронавирусную инфекцию за деньги.
Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов, одна из лабораторий оказывает такую услугу.
- Не буду озвучивать, чтобы не сочли рекламой, но в интернете можно найти. Это стоит определенных денег, но если есть стойкое желание обследоваться — вы имеете полное право, — рассказал Станислав Шувалов.
Причем это касается людей здоровых, без признаков инфекции. При наличии симптомов Роспотребнадзор все равно делает анализы.
Кроме того, в детской инфекционной больнице №5 и горбольнице №10 Саратова уже почти все готово для приема проб от людей, которых будут обследовать в рамках наблюдений. Это, например, граждане из группы риска. Станислав Шувалов подчеркнул, что ехать в медучреждение не придется. Все анализы у них возьмут на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU