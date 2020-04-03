2020-04-03T12:26:08+03:00
Общество

Регоператор: Жители в период самоизоляции приступили к опиловке деревьев

Ольга Симонова
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Жители в период самоизоляции приступили к опиловке деревьевЖители в период самоизоляции приступили к опиловке деревьев
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Специалисты Регионального оператора Саратовской области фиксируют увеличение объема опилов деревьев и строительных отходов на контейнерных площадках для ТКО. Данные типы отходов не входят в норматив и не вывозятся в рамках коммунальной услуги по обращению с ТКО.

- Многие жители восприняли нерабочие дни и самоизоляцию из-за сложной эпидемиологической ситуации как возможность избавиться от старых вещей, разобрать шкафы и подсобки. Большая часть данного мусора входит в состав ТКО, но это не касается веток, кирпичей и других подобных отходов. Мы наблюдаем существенное увеличение объемов ТКО, увеличили количество рейсов мусоровывозящих компаний, и дополнительная нагрузка на прилегающую к площадкам территорию в виде веток ухудшает их санитарное состояние и доступность. Образуются свалки, которые позже обязательно ликвидируют муниципальные или иные коммунальные службы, но до того момента это будет мешать, в первую очередь, тем, кто эти свалки образовал, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, что в настоящий момент усилена работа мусоровывозящих компаний в рамках деятельности Регионального оператора. #Мыработаемдлявас и просим доносить образующиеся коммунальные отходы до контейнеров и бункеров. В остальное время — #оставайтесьдома

ИСТОЧНИК KP.RU

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