2020-04-03T12:11:44+03:00
Происшествия

В Саратове закладчик наркотиков не смог оправдать нарушение самоизоляции

Юноша нес с собой 35 свертков с веществами
Дарья Вострикова
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В поселке Солнечный Саратова полиция задержала 19-летнего парня по подозрению в хранении и сбыте наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, юношу остановили на улице для проверки документов. Он не смог сказать, почему нарушает действующие ограничительные меры. Напомним, сейчас в регионе введен режим повышенной самоизоляции.

При досмотре у него обнаружили 35 свертков с наркотиками. Согласно заключению экспертов, в них лежало свыше 12 граммов синтетических веществ.

Выяснилось, что дозы подозреваемый купил в интернет-магазине, чтобы потом раскладывать их по городу.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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