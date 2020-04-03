В Саратове закладчик наркотиков не смог оправдать нарушение самоизоляции
В поселке Солнечный Саратова полиция задержала 19-летнего парня по подозрению в хранении и сбыте наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, юношу остановили на улице для проверки документов. Он не смог сказать, почему нарушает действующие ограничительные меры. Напомним, сейчас в регионе введен режим повышенной самоизоляции.
При досмотре у него обнаружили 35 свертков с наркотиками. Согласно заключению экспертов, в них лежало свыше 12 граммов синтетических веществ.
Выяснилось, что дозы подозреваемый купил в интернет-магазине, чтобы потом раскладывать их по городу.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU