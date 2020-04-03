Депутаты Саратовской облдумы рассмотрели меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T11:59:37+03:00

Теперь решение будет принято на заседании регионального парламента

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Заседание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Саратовской областной думы сегодня затянулось более чем на полтора часа.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», все это время депутаты обсуждали возможные меры поддержки бизнеса.

Напомним, ранее министерство экономического развития области предложило снизить ставку налога на имущество, частично отменить транспортный налог. А также внести изменения в налогообложение небольших предприятий, которые работают по упрощенной или патентной схеме.

- Нам надо как можно раньше принять базовые решения, — отметил председатель комитета Владимир Капкаев.

Итак, если изменения будут приняты, то льготы по налогу на имущество получат предприятия общепита и гостиничный бизнес. Сумма выпадающих доходов, по словам министра экономического развития Юлии Шваковой, составит порядка 30 млн рублей.

Что касается транспортного налога, то от него предложено полностью освободить автобусные предприятия по перевозке пассажиров. Здесь сумма доходов, которые недополучит бюджет, составит миллион рублей.

Депутат Александр Анидалов поинтересовался, почему бы полностью не освободить от уплаты этого налога компании по грузоперевозкам. На это Юлия Швакова ответила, что их деятельность в условиях ограничительных мер продолжается, поэтому поддержка не требуется. На вопрос о возможном отмене транспортного налога для автовладельцев, физических лиц, она заявила, что в этом случае бюджет потеряет важную часть доходов и не будет средств для выплаты, например, зарплаты бюджетникам и решения социальных проблем.

Изменение схемы упрошенного налогообложение коснется порядка 6,5 тыс. предприятий, в которых трудятся около 100 тыс. человек. Для этой части предприятий ставку планируется снизить с 6 до 2% — с базой «доходы» и с 15 до 7,5% — с базой «доходы минус расходы».

От депутатов поступило предложение внести в список субъектов те, что занимаются рекламно-полиграфической деятельностью. Юлия Швакова согласилась, что отрасли необходима поддержка и попросила внести соответствующую поправку.

В два раза предложено снизить ставку выплат по патентной схеме.

- Это не конечный план, он дорабатывается. Есть другие меры, например, соцподдержка граждан, — отметила Юлия Швакова.

Кроме того, депутаты поддержали изменения в ряд законодательных актов, которые регламентируют бюджетные процессы. До 1 января следующего года должны быть приостановлены нормы распределения субсидий и субвенций, ограничения размера резервного фонда правительства области, сроки проверки областного бюджета и ТФОМС. Также будут дополнены направления расходованию бюджетных ассигнований, направленных на предотвращение ухудшения экономической ситуации и устранения последствия коронавирусной инфекции.

Теперь изменения должны быть рассмотрены на следующем заседании думы.

ИСТОЧНИК KP.RU