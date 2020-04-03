В Балашове прохожий обнаружил в колодце труп пенсионера

3 Апр 2020 2020-04-03T11:02:50+03:00

Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено

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Следователи выясняют причины смерти 60-летнего мужчины, труп которого вчера вечером, 2 апреля, был обнаружен в балашовском колодце.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, тело заметил прохожий и сообщил правоохранителям, которые извлекли мужчину.

Следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU