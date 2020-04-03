В Балашове прохожий обнаружил в колодце труп пенсионера
Следователи выясняют причины смерти 60-летнего мужчины, труп которого вчера вечером, 2 апреля, был обнаружен в балашовском колодце.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, тело заметил прохожий и сообщил правоохранителям, которые извлекли мужчину.
Следователи вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU