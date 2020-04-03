ООО «КВС» завершает замену водопроводных сетей в районе Воробьевки

3 Апр 2020 2020-04-03T11:33:55+03:00

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В ходе реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» осуществляет реконструкцию сетей водоснабжения в микрорайоне «20 квартал» Заводского района города по улицам Хомяковой, Азина и Заречная с двумя переходами через улицу Тульская. Протяженность реконструируемого участка составляет 1 837 метров.

Существующие коммуникации данного микрорайона были построены в 1956 году, и за время эксплуатации стальные трубы пришли в аварийное состояние. Реконструкция водопроводных сетей не только позволит улучшить качество бесперебойной подачи питьевой воды потребителям, но также у КВС появится техническая возможность подключения новых абонентов, в том числе, строящихся домов частного сектора в поселке Воробьевка, участки в котором выделены для многодетных семей.

На сегодняшний день ООО «КВС» осуществило перекладку коммуникаций в микрорайоне «20 квартал» порядка 1,7 тыс. метров. На завершающем этапе остается прокладка около 100 метров водовода, монтаж колодцев, а также ввод в эксплуатацию новых водопроводных сетей.

Напомним, компания осуществляет замену изношенных трубопроводов на современные, сделанные из полимерных материалов, срок службы которых составит не менее 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU