Мошенники лишили жительницу Балакова более 100 тыс. рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T11:27:14+03:00

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В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Балакова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя, поэтому деньги нужно перечислить на безопасный счет, а также сказать данные о карте и код из СМС-сообщения.

Женщина выполнила все указания, отправила 45 тыс. рублей на продиктованный номер, а потом узнала, что эти мошенники оформили на нее кредит суммой в 92 тыс. рублей, а деньги списаны со счета.

Пострадавшая уточнила, что знала о подобной схеме, но испугалась потери сбережений.

ИСТОЧНИК KP.RU