В селе под Энгельсом сгорел дом на 100 «квадратов»

3 Апр 2020 2020-04-03T10:24:19+03:00

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Вчера ночью, 2 апреля, в селе под Энгельсом Саратовской области сгорел дом

- Сигнал о пожаре в частном деревянном доме в селе Безымянное поступил в 03:55. На место выдвинулись шесть человек и две единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 100 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU