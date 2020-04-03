2020-04-03T10:24:19+03:00
Происшествия

В селе под Энгельсом сгорел дом на 100 «квадратов»

Его тушили шесть пожарных
Ольга Симонова
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Вчера ночью, 2 апреля, в селе под Энгельсом Саратовской области сгорел дом

- Сигнал о пожаре в частном деревянном доме в селе Безымянное поступил в 03:55. На место выдвинулись шесть человек и две единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 100 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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