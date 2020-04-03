Стали известны подробности убийства на Ипподромной: расчлененный труп мужчина выбрасывал по кускам
Стали известны подробности убийства 30-летнего мужчины, чьи останки нашли у гаражей на улице Ипподромная в Саратове 30 марта.
- Следствие считает, что вечером 25 марта 30-летний мужчина позвал к себе в гости на Ипподромную 40-летнего приятеля. Во время распития они поругались и младший ударил товарища ножом в шею, а когда тот упал на диван, продолжил ранить его в живот, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Когда потерпевший умер, злоумышленник с помощью ножей и инструментов расчленил тело, сложил в пакеты и в течение нескольких дней ходил их выбрасывать неподалеку. 30 марта останки у гаражей нашел прохожий и сообщил в полицию.
Останки нашли у гаражей. Фото СУ СКР по Саратовской области
Следователи и полиция задержали 30-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение. Гражданин во всем сознался и был помещен под стражу.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU