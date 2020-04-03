2020-04-03T10:04:50+03:00
Происшествия

Стали известны подробности убийства на Ипподромной: расчлененный труп мужчина выбрасывал по кускам

Обвиняемого задержали
Ольга Симонова
Поделиться:
Обвиняемого заключили под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской областиОбвиняемого заключили под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности убийства 30-летнего мужчины, чьи останки нашли у гаражей на улице Ипподромная в Саратове 30 марта.

- Следствие считает, что вечером 25 марта 30-летний мужчина позвал к себе в гости на Ипподромную 40-летнего приятеля. Во время распития они поругались и младший ударил товарища ножом в шею, а когда тот упал на диван, продолжил ранить его в живот, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Когда потерпевший умер, злоумышленник с помощью ножей и инструментов расчленил тело, сложил в пакеты и в течение нескольких дней ходил их выбрасывать неподалеку. 30 марта останки у гаражей нашел прохожий и сообщил в полицию.

Останки нашли у гаражей. Фото СУ СКР по Саратовской области

Останки нашли у гаражей. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи и полиция задержали 30-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение. Гражданин во всем сознался и был помещен под стражу.

Расследование продолжается.

-----------------

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балашове прохожий обнаружил в колодце труп пенсионера
На пожаре в Краснопартизанском районе пострадал мужчина
Новые случаи заражения коронавирусом в Саратове: трое зараженных в областном центре и первый — в Энгельсе
КВС завершает замену водопроводных сетей в районе Воробьевки
Мошенники лишили жительницу Балакова более 100 тыс. рублей
В квартире на Артиллерийской нашли забитого до смерти 54-летнего мужчину
Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку
В селе под Энгельсом сгорел дом на 100 «квадратов»
Стали известны подробности убийства на Ипподромной: расчлененный труп мужчина выбрасывал по кускам
Депутат Саратовской облдумы Анидалов пытался прогнать министра с заседания рабочей группы
Из-за двух горящих балконов в пятиэтажке Балакова эвакуировали жителей
Балаковец избил мужчину стеклянной бутылкой в магазине и получил срок
Первый человек в Энгельсе заболел коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 3 апреля 2020 года выросло до 19 человек
Стали известны обстоятельства исчезновения Александры Харловой в Балакове
На Приволжской железной дороге стартовала акция «Поможем пенсионерам РЖД»
В Балакове мужчина угнал чужой Ford с автомойки
В Саратове Skoda Fabia врезалась в дом: водитель госпитализирована
Потепление до +17 и сильный ветер ожидается в Саратовской области
Число заболевших коронавирусом в Саратове на 3 апреля 2020 года составило 15 человек
В Саратовской области увольняется министр труда
В Балашове задержали бывшую судью Татьяну Шевлягину
Закрытие Саратова на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска
В Саратове горит склад мебельной фабрики
Губернатор Саратовской области выступит с заявлением по поводу продления нерабочей недели
Коронавирус в Саратовской области: школьникам будут выдавать продуктовые наборы
В связи с коронавирусом жителям Саратовской области принесут пенсии и продукты на дом