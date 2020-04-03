2020-04-03T10:07:37+03:00
Экономика

Депутат Саратовской облдумы Анидалов пытался прогнать министра с заседания рабочей группы

Он остался недоволен ее ответами
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В Саратовской областной думе заседание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности сегодня, 3 апреля, прошло в режиме онлайн-трансляции.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в повестке дня четыре вопроса. Все они касаются мер поддержки предприятий реального сектора экономики.

Первым вопросом были рассмотрены изменения в закон о налоге на имущество. После этого депутаты обсудили изменения в транспортный налог. Кроме того, еще два вопроса были посвящены изменениям в законодательство об упрощенной и патентной системе налогообложения.

Уже на моменте обсуждения повестки дня между депутатами началась оживленная дискуссия, временами перераставшая в скандал.

Выступление министра экономического развития Юлии Шваковой вызвало бурную реакцию ряда депутатов, в частности, Александра Анидалова. Он остался настолько недоволен ответами министра, что в грубой форме посоветовал ей уйти с совещания.

Также он был весьма резок с коллегами-депутатами.

- Свой язык засуньте в одно место, — закричал Александр Анидалов, обращаясь к оппоненту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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