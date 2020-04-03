Из-за двух горящих балконов в пятиэтажке Балакова эвакуировали жителей

3 Апр 2020 2020-04-03T09:48:16+03:00

Горели вещи и кондиционер на площади 23 кв. м

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Вчера, 2 апреля, пожарные эвакуировали нескольких жителей пятиэтажного дома в Балакове.

- Сигнал о возгорании двух балконов на четвертом этаже поступил в 11:10. Горели вещи и кондиционер на площади 23 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Прибывшие 18 огнеборцев на четырех единицах техники эвакуировали четырех человек, в том числе двоих детей.

Предполагается, что пожар начался из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU