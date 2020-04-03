Балаковец избил мужчину стеклянной бутылкой в магазине и получил срок

3 Апр 2020 2020-04-03T10:05:52+03:00

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Суд признал 23-летнего балаковца виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью человеку.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 10 июня пьяный парень пришел в магазин «Василиса» на Саратовском шоссе, 51/2. Один из посетителей начал делать ему замечания, за что получил удары по телу разбитой стеклянной бутылкой.

За это молодому человеку назначили четыре месяца исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU