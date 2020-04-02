Под Самойловкой ликвидировали очаг африканской чумы свиней

2 Апр 2020 2020-04-02T16:35:25+03:00

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У села Самойловка Саратовской области были обнаружены трупы свиней, зараженных африканской чумой. Их останки сожгли, а территорию дезинфицировали.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии Саратовской области, диагноз поставила лаборатория Балаковской станции по борьбе с болезнями животных.

Согласно постановлению за подписью главы региона Валерия Радаева, на инфицированном объекте с 31 марта установлен карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU